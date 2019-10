Gazzetta - Milan, i numeri negativi della stagione di Suso

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta questa mattina i numeri negativi di questo inizio di stagione di Suso: prima del Lecce, lo spagnolo era il giocatore che aveva sbagliato più dribbling (11), quello che aveva perso più palloni (32) e vinto meno tackle (2 su 7). A Roma ha perso altri 12 palloni e non è riuscito a fare nemmeno un dribbling. Rispetto ad un anno fa, è anche diminuito il numero dei tiri in porta (da 17 a 7). Da quando gioca titolare nel Milan, l'ex Liverpool non era mai arrivato a questo punto del campionato senza aver trovato almeno un gol.