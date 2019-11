Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ieri sera contro la Juventus, il Milan avrebbe meritato il pari: i rossoneri hanno infatti tirato in porta più dei bianconeri, costringendo Szczesny a diverse parate. Purtroppo questo non è bastato per portare a casa un risultato positivo, ma la strada intrapresa da Pioli sembra essere quella giusta.