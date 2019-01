Gazzetta - Milan, i soldi per Piatek arriverebbero dal risparmio sul mancato riscatto di Higuian

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l'interesse del Milan per Krzysztof Piatek testimonia che il futuro in rossonero di Gonzalo Higuain è molto incerto: i soldi per il polacco arriverebbero, tra l'altro, proprio dal risparmio sul mancato riscatto dell'argentino dalla Juventus a giugno (36 milioni più altrettanti di ingaggio lordo).