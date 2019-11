Gazzetta - Milan-Ibra: i dirigenti rossoneri hanno avuto per ora un atteggiamento cauto, ma tutt’altro che indifferente

Per il momento, i vertici del Milan hanno avuto un atteggiamento cauto, ma sono tutt’altro che indifferenti all'ipotesi di un ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che di questi tempi Maldini e Boban hanno avuto più di un’occasione per confrontarsi con il suo agente Mino Raiola, il quale ha in mano altri giocatori rossoneri (Donnarumma, Bonaventura e Romagnoli).