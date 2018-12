Gazzetta - Milan-Ibra in stand-by: è il momento delle riflessioni

Servirà ancora un po' di tempo per capire se il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrà diventare realtà o resterà solo un sogno per i tifosi milanisti: come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, al momento questo operazione è infatti in stand-by in quanto le parti stanno riflettendo sul da farsi. Lo svedese sta valutando il suo futuro insieme alla famiglia, mentre in via Aldo Rossi si attende la sentenza UEFA prima di prendere una decisione definitiva.