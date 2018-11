Gazzetta - Milan, Ibra inserito dai Galaxy tra i giocatori del 201 9 ma è solo una formalità

Nella giornata di ieri, i Los Angeles Galaxy hanno reso noto la lista dei giocatori disponibili per il 2019 e in questo elenco è presente anche Zlatan Ibrahimovic: come spiega La Gazzetta dello Sport, si tratta solo di una formalità in quanto lo svedese ha ancora un anno di contratto con il club americano. Nessun campanello d'allarme quindi per il Milan che continua a sognare il ritorno di Ibra in rossonero.