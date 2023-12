Gazzetta - Milan, Ibra non vuole oscurare la luce di Pioli: ha concordato con il tecnico la visita di ieri a Milanello

Nelle ultime settimane, parlando del nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan, si è discusso spesso del suo rapporto con Stefano Pioli. In molti hanno più volte parlato dello svedese come del "tutor" del tecnico rossonero, ma non sarà assolutamente così: l'ex attaccante non vuole infatti oscurare la luce dell'allenatore milanista, a cui si è rivolto per concordare la visita di ieri a Milanello.

Il rapporto tra i due è ottimo, anzi è destinato a migliorare ancora di più. Tra i compiti di Ibra non c'è solo quello di essere un punto di riferimento per i giocatori, ma anche per Pioli: Zlatan potrà essere un interlocutore d’eccezione con cui confrontarsi su questioni tecniche e tattiche. Nell'incontro di ieri, lo svedese ha spiegato che non sarà tutti i giorni a Milanello, ma si vedrà solo quando gli eventi lo richiederanno.