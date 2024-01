Gazzetta - Milan, Ibra rientrerà in Italia dopodomani. Ma al momento non è atteso domenica al Castellani di Empoli

Zlatan Ibrahimovic si trova a Miami dove ha passato le festività natalizie insieme alla sua famiglia. Lo svedese rientrerà in Italia dopodomani, ma al momento non è prevista una sua presenza domenica sugli spalti del Castellani per Empoli-Milan. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che è più facile che nei prossimi giorni Ibra si veda a Milanello, ma anche su questo non ci sono certezze.

Le vacanze di Zlatan negli Stati Uniti hanno fatto parecchio rumore, ma in casa rossonera non c'è nessun caso come ha spiegato anche Stefano Pioli in conferenza stampa prima del Sassuolo: "Zlatan mi ha detto che sarebbe partito perché aveva già preso questo impegno prima di tornare qui. Ci siamo sentiti tramite messaggi, mi ha chiesto come si è allenata la squadra e quali fossero le sensazioni".