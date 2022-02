Gazzetta - Milan, Ibra salta l'Udinese: ora anche il derby di Coppa Italia è un obiettivo difficile

Nei giorni scorsi, si è detto spesso che l'obiettivo di Zlatan Ibrahimovic era quello di rientrare per il derby in programma martedì, ma più passano i giorni e più diminuiscono le possibilità di vederlo tra i convocati di Pioli per la semifinale di andata di Coppa Italia contro i nerazzurri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche ieri lo svedese ha lavorato in palestra e dunque sicuramente non ci sarà venerdì contro l'Udinese.