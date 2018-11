Gazzetta - Milan-Ibra, si continua a lavorare: restano da capire tempi e modalità

Zlatan Ibrahimovic ha grande voglia di tornare a vestire la maglia rossonera, ma restano ancora da capire tempi e modialità di questo clamoroso ritorno: come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo svedese potrebbe tornare a Milanello in prestito, chiedendo ai Galaxy un’aspettativa di sei mesi, oppure liberarsi subito dal vincolo con gli americani per legarsi al club di via Aldo Rossi in tutto e per tutto.