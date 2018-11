Gazzetta - Milan, Ibra spinge per tornare: c’è cauto ottimismo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle strategie di mercato delle big italiane in vista della sessione di gennaio. Il Milan è al lavoro su Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese - riferisce la rosea - spinge per la soluzione milanese insieme alla sua famiglia e Raiola dialoga con Leonardo con fare complice. In via Aldo Rossi c’è un cauto ottimismo sull’argomento ed è evidente che la verità emergerà a stretto giro.