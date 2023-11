Gazzetta - Milan-Ibra, tutto fatto: manca solo l'annuncio. Ecco il suo ruolo

E' tutto fatto per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: l'intesa tra le parti è stata trovata, ora manca solo l’annuncio ufficiale che arriverà dopo sarà sistemati anche gli ultimissimi dettagli. Lo svedese, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, sarà molto probabilmente inquadrato come advisor per RedBird, ma lavorerà ovviamente anche con il Diavolo.