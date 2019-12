Gazzetta - Milan-Ibra, ultimo scoglio da superare: 6 o 18 mesi?

Ibrahimovic e il Milan sono sempre più vicini. Tuttavia, le parti non hanno ancora trovato un accordo definitivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan non sarebbe soddisfatto della prima offerta rossonera (2 milioni fino a giugno, 4 per la stagione successiva) e soprattutto della formula proposta, che prevede un accordo un accordo soltanto per i primi sei mesi, con la possibilità di rinnovare in base all’andamento del campionato (si è parlato di clausole varie, tipo il raggiungimento della Champions). Il Milan pensa di aver formulato una proposta concreta e seria, offrendo il massimo possibile vista la situazione.