Gazzetta - Milan, ieri la festa di Natale del club. Pobega: "Va meglio, diciamo..."

vedi letture

Ieri sera, al Talent Garden di via Calabiana, si è tenuta la festa di Natale del Milan. Presenti tutti i giocatori rossoneri tranne Bennacer e Kalulu, le uniche parole sono state quelle di Tommaso Pobega che in merito all'infortunio subito contro il Monza che lo terrà fuori per qualche mese ha dichiarato: "Sto meglio? Diciamo".

Durante il match contro i brianzoli a San Siro, Pobega ha riportato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra. La lesione è meritevole di nuovo controllo fra qualche giorno e valutazione specialistica, al fine di scegliere il trattamento più opportuno (c'è il rischio che serva un intervento chirurgico).