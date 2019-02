Gazzetta - Milan, il c.t. brasiliano Tite fa osservare Paquetà

Tutti pazzi per Lucas Paquetà. Anche in Brasile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le prime settimane al Milan sono state talmente proficue da riaccendere su di lui i riflettori della Seleçao. Il commissario tecnico Tite, infatti, l’ha rimesso velocemente sul taccuino, tanto da inviare il suo assistente Sylvinho a osservare Lucas di persona. È già successo due volte, contro Napoli e Roma. Dovrebbe succedere anche domani contro il Cagliari.