Gazzetta - Milan, il discorso motivazionale di Cardinale alla squadra: "Io sono con voi!"

Prima del match di ieri contro la Roma, poi vinto dal Milan 3-1, Gerry Cardinale, che è tornato a seguire una partita dei rossoneri dal vivo dopo un mese e mezzo (l'ultima volta prima di ieri risaliva al 28 novembre in Champions League contro il Borussia Dortmund), è stato nello spogliatoio rossonero insieme a Zlatan Ibrahimovic. Il numero uno di RedBird ha fatto un discorso motivazionale alla squadra e ha ribadito il suo pieno sostegno e la vicinanza a giocatori e allenatore.

Il proprietario milanista ha poi spiegato di essere costantemente aggiornato e personalmente coinvolto in tutte le attività del club di via Aldo Rossi nonostante non sia sempre presente fisicamente a Milano e ha ha rilanciato sull’impegno della proprietà e sulla disponibilità costante nel sostegno al Milan, per garantirgli sviluppo e successo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.