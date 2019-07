Gazzetta - Milan, il futuro di Biglia e Kessie è incerto

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il futuro in rossonero di Lucas Biglia e Franck Kessie è incerto: con l'arrivo di Bennacer, a cui verrà affidata la regia del centrocampo milanista, il Milan non vorrebbe avere un'alternativa con un ingaggio così alto come quello dell'argentino, mentre con l'ivoriano il club di via Aldo Rossi punta a fare altra cassa.