Gazzetta - Milan, il grande colpo potrebbe arrivare nel finale di mercato

Prima di comprare, il Milan deve cedere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, nel finale del mercato, con la rosa alleggerita e più soldi in tasca, potrebbe arrivare un grande acquisto. Non un top player da cento milioni, ma un giovane di altissimo livello. Anche perché negli ultimissimi giorni i prezzi potrebbero calare. La storia del Milan è piena di colpi realizzati al fotofinish del mercato.