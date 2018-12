Dopo un inizio di stagione piuttosto difficoltoso, ora Tiemoué Bakayoko sta dimostrando di essere un giocatore importante e sta fornendo prestazioni molto positive. Il francese è arrivato al Milan in prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto...

Il Milan ha perso nell’ultima partita dell’undicesima giornata del campionato Primavera 1. Questa la classifica aggiornata, con i rossoneri al penultimo posto in classifica a solo un punto dall’Empoli ultimo e ad un punto dal Genoa, terz’ultimo. 1....

Queste le pagelle di Milan-Torino: G. Donnarumma 7,5: attiva i super poter su Iago Falque. Prima con una paratona di puro istinto sul colpo di testa dello spagnolo. Poi, su Belotti, si mette il mantello da Superman per andare a mettere in angolo, a meno aperta,...

Per il mercato di gennaio il Milan ha messo nel mirino Fabio Quagliarella. Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, i rossoneri potrebbero inserire nella trattativa il cartellino del giovane Raoul Bellanova, giocatore che piace molto alla Samp. Il terzino in forza alla...

Bioscalin, marchio iconico dell'azienda Giuliani, diventa Hair Care Partner di AC Milan per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Bioscalin® è il brand di Giuliani - società farmaceutica operante da più di 100 anni - dedicato alla salute e al...

Evidentemente, dopo aver giocato contro il Torino, il Milan è destinato a dire addio a qualcuno. Nel 2001 la sconfitta in trasferta costò la panchina a Terim, sostituito da Ancelotti, l’ultimo allenatore vincente a livello internazionale sulla panchina rossone...

Gigio riscrive le leggi della fisica e torna fenomeno: il balzo del campione per suggellare la centesima

Marino: "Dopo il no di Ibra, Quagliarella potrebbe essere un nome buono per l'attacco del Milan"

Ganz a MTV: "Castillejo ha tecnica e fame, sarà decisivo in stagione. Sul ruolo di Conti..."

RMC SPORT - Andersinho: "Paquetá è tra i migliori centrocampisti in Brasile, studia l'italiano ed è molto in gamba"

Primavera, Maldini allo stadio Ossola per Milan-Cagliari

GDM - Milan, sondaggio per Willian Josè

Tgcom24 - Gazidis vuole costruire un nuovo stadio per il Milan

RMC SPORT - Di Chiara: "Ibra avrebbe potuto dare qualcosa in più a livello morale, ma il suo mancato arrivo non avrà ripercussioni"

SONDAGGIO MN - Riscattereste Bakayoko in estate?

Ravelli a MTV: "Delusa dall'approccio in Milan-Torino, lecito aspettarsi una partenza diversa"

Italia femminile, Girelli: "Ai Mondiali per rendere orgogliosi gli italiani"

Pescara, Simic e un terzino mancino per rinforzare la difesa

Zapata l'onnipresente: per il colombiano sette gare consecutive e per intero

E’ andata bene così: il ritorno di Ibrahimovic sarebbe stato rischioso per il Milan. Meglio puntare su Paquetà e altri giovani

Uva: "Riduzione delle squadre in Serie A, i tempi sono maturi"

Milanello, oggi squadra in campo alle 11.30

Milan, Tuttosport in prima pagina: "A tutto Gazidis"

Gazzetta - Milan, un’eliminazione in EL può avere ripercussioni sul mercato

CorSera - Il Milan secondo Gazidis: stadio, academy e brand per un club moderno e internazionale

Il Giornale: "Ibra resta a Los Angeles. E al Milan non dispiace"

Gazzetta - Gazidis, ecco il progetto per proiettare il Milan nel futuro

La Stampa - Il Milan si affida a Gazidis, ma la strada è in salita

I vertici del Milan intendono setacciare il mercato con il chiaro intento di puntare al meglio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, idee e progetti sono strettamente legati alle esigenze di bilancio: sognare non costa nulla, ma i rinforzi dovranno sottostare a una precisa serie di paletti. Perché la UEFA e il Fair play finanziario incombono.

