Gazzetta: "Milan, il mercato paga: Pulisic decisivo, Loftus-Reijnders lotta e geometrie da primato"

"Milan, il mercato paga: Pulisic decisivo, Loftus-Reijnders lotta e geometrie da primato": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che alcuni nuovi acquisti rossoneri si stanno già dimostrando decisivi in questo inizio di stagione. Pulisic, per esempio, ha già segnato due gol, mentre in mezzo al campo Loftus-Cheek e Reijnders stanno facendo vedere qualità e quantità.