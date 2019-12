Il Milan ha bisogno di soldi per finanziare alcune operazioni di mercato. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ecco che si torna alla necessità di vendere. Ricardo Rodríguez, Calabria, Borini, Rebic: sono soltanto alcuni di quelli che potrebbero finire sulla lista dei partenti. Per mettere in moto i meccanismi del mercato bisogna passare anche dalla cessioni.