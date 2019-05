Gazzetta - Milan, il ritiro è servito: i giocatori si sono compattati e non hanno abbandonato Gattuso

In molti pensavano che potesse essere la fine di tutto e invece alla fine il ritiro deciso da Rino Gattuso prima della gara contro il Bologna è servito parecchio al Milan per uscire dal momento di crisi: come spiega La Gazzetta dello Sport, i giocatori rossoneri si sono infatti compattati e non hanno abbandonato il tecnico milanista nel momento cruciale della stagione.