Gazzetta - Milan, il ritorno di Okafor tra Newcastle e Monza: le ultime

vedi letture

Nella giornata di ieri è arrivata da Milanello una bella notizia in merito alle condizioni di Noah Okafor, out nelle ultime settimane per un problema muscolare rimediato in nazionale: lo svizzero è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e non è escluso che possa tornare a disposizione di Stefano Pioli già per la sfida di domani sera di Champions League in casa del Newcastle.

Lo riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che dalla rifinitura in programma oggi alle 12 a Milanello si capirà se l'attaccante rossonero verrà già convocato da Stefano Pioli per la trasferta in Inghilterra oppure se l'ex Salisburgo tornerà a disposizione domenica in campionato contro il Monza a San Siro.