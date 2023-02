Gazzetta - Milan, il turnover di Pioli tra Fiorentina e Tottenham

MilanNews.it

Il Milan è atteso sabato dalla sempre insidiosa trasferta sul campo della Fiorentina, mentre l mercoledì successivo sarà impegnato nel ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Tottenham. Tra queste due partite ci sono pochi giorni e quindi Stefano Pioli farà un po' di turnover: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, contro i viola potrebbero trovare per esempio spazio Kjaer in difesa, Saelemaekers e Pobega a centrocampo, oltre a De Ketelaere e Rebic in attacco. In Inghilterra, invece, vedremo il Milan dei titolarissimi: Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali; Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud.