Gazzetta - Milan, il veto di Giampaolo non è bastato: Suso resta sul mercato

Le parole di Marco Giampaolo, che dopo il match contro lo United ha dichiarato che il Milan deve tenere Suso perchè un fuoriclasse e il club rossonero non vendere i suoi giocatori più forti, non sono bastate per togliere lo spagnolo dal mercato: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il numero 8 milanista resta al centro delle trattative, tanto che ieri c'è stato un nuovo incontro a Casa Milan tra il suo agente Lucci e la dirigenza milanista.