Il futuro di Samu Castillejo potrebbe essere ancora in Spagna: come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante esterno potrebbe infatti tornare al Villarreal, club dal quale l'estate scorsa era stato prelevato dal Milan per 18 milioni di euro più Bacca. Il club spagnolo non intende avvicinarsi alle stesse cifre e quindi servirà una formula ben articolata.