Gazzetta - Milan, il Watford non vuole cedere Deulofeu in prestito a gennaio

Il Milan cerca un attaccante esterno e per questo avrebbe avviato i contatti per riportare in rossonero Gerard Deulofeu: nonostante il posto da titolare al Watford, lo spagnolo tornerebbe volentieri a Milanello, ma il club inglese, dopo averlo pagato più di quindici milioni in estate, non è intenzionato a cederlo in prestito a gennaio. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.