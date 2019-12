In via Aldo Rossi sono sempre in attesa della risposta di Zlatan Ibrahimovic all'offerta rossonera: come riferisce La Gazzetta dello Sport, il dialogo con lo svedese è stato finora soddisfacente, neanche l’aspetto economico pare presentare ombre e anche per questo il club di via Aldo Rossi non intende partecipare a eventuali aste.