Gazzetta - Milan, in caso di ribaltone spunta il nome di Donadoni per la panchina

Per ora il club ha ribadito la fiducia a Rino Gattuso, ma in caso di ribaltone il primo nome della lista per la panchina del Milan potrebbe essere quello di Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero attualmente senza panchina. Lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che comunque per il momento non c'è stato nessun contatto tra l'ex Bologna, Napoli e Nazionale e la dirigenza di via Aldo Rossi.