Gazzetta - Milan in corsa Champions, cosa funziona: difesa in ripresa, più moduli e Lazio ad un punto

Sette squadre in sei punti, corsa Champions League più viva che mai. Dalla Lazio alla Fiorentina, tutte sono in gioco per il grande sogno. Nell'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan può vantare alcune situazioni a favore. Come la classifica che, nonostante i passi falsi, sorride ancora: il quarto posto è distante solo una lunghezza. Ma per la Rosea, i sorrisi per il Diavolo vengono anche dalla capacità di conoscere più moduli di gioco ed una difesa ritrovata, con solo due reti subite nelle ultime cinque apparizioni.