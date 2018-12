Gazzetta - Milan in corsa Champions, cosa non funziona: solo due gol nelle ultime 5, male con le piccole

Dopo aver analizzato il posto al sole del Milan, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport indica anche i punti dolenti del Diavolo di Gattuso. Nella corsa Champions League, per i rossoneri ancora non funziona l'attacco: solo due gol nelle ultime cinque. E si fatica ancora troppo con le piccole, scontri che costano troppi punti ai rossoneri che spesso vanno in tilt e ricadono ancora in vecchi fantasmi.