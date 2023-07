Gazzetta - Milan, in giornata al via la trattativa con il Villarreal per Chukwueze

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Per rinforzare la fascia destra d'attacco, uno dei grandi obiettivi del Milan è Samuel Chukwueze del Villarreal: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, in giornata i rossoneri inizieranno la trattativa con gli spagnoli per capire la fattibilità dell'operazione e come abbassare la richiesta da 25-30 milioni di euro (i rossoneri vorrebbero investire 20 milioni più bonus).