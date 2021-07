Gazzetta - Milan, inizia la storia rossonera di Giroud: in serata a Milano

Inizierà nella tarda serata di oggi la storia rossonera di Olivier Giroud. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante francese atterrerà a Milano, dormirà in hotel per poi presentarsi domani mattina alle visite mediche. La prima tappa in città si concluderà subito dopo: il giocatore, infatti, riprenderà le vacanze e si aggregherà al gruppo di Pioli il prossimo 26 luglio.