Gazzetta - Milan-Inter di Champions in chiaro? Ecco chi potrebbe trasmetterlo

Milan-Inter, match in programma il prossimo 10 maggio, potrebbe essere trasmessa in chiaro nonostante Amazon abbia l’esclusiva sulla migliore partita del mercoledì di Champions League. Questo perchè, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, c'è un provvedimento dell’Agcom prevede infatti che per gli eventi "di particolare rilevanza per la società, come la finale e le semifinali della Champions League e dell’Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane" venga assicurata la diffusione in chiaro.

E così da qualche giorno sono state avviate dei colloqui tra Prime Italia e tutti i broadcaster che trasmettono in chiaro, vale a dire Mediaset, Sky (con il suo canale Tv8), Rai, La7 e Discovery. In pole ci sono Mediaset e Sky, ma la scelta spetterà solo ad Amazon che dovrebbe optare per il miglior offerente, anche se non è da escludere che si possa decidere di puntare su un player meno competitivo.