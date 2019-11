Gazzetta - Milan, interesse del Monaco per Kessié

Kessié è il rossonero più vicino all’addio immediato. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato del Milan. La mancata convocazione per la Juve - osserva la rosea - ha segnato una frattura quasi insanabile tra il giocatore e l’ambiente milanista: su di lui resta vivo l’interesse del Monaco, che lo aveva già cercato ad agosto, e di alcuni club di Premier. Dalla cessione di Kessie in via Aldo Rossi contano di ricavare non meno di 25 milioni di euro.