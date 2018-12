Gazzetta - Milan, jolly Paquetà: con lui Gattuso avrà più soluzioni

Lucas Paquetà avrà il compito di portare fantasia e di spaccare le difese avversarie partendo da centrocampo. Toccherà a Gattuso - scrive La Gazzetta dello Sport - decidere se il brasiliano dovrà essere più un Bonaventura o un Calhanoglu. Dopo il prevedibile periodo di apprendistato, Paquetà sarà pronto per offrire alla causa le sue qualità di jolly. Nel 4-3-3 sarebbe il partner ideale di Kessie e Bakayoko, ma la predilezione di Franck e Timù per il centrocampo a due potrebbe avanzare il raggio d’azione di Lucas. Mezzapunta in un 4-2-3-1, per esempio.