Gazzetta - Milan, Jovan Kirovski è già stato a Milano e ha visto alcune gare dei rossoneri

In vista della prossima stagione, in casa rossonera, come chiesto anche da Gerry Cardinale, ci saranno dei cambiamenti anche nella dirigenza. In questo senso, come riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva, Zlatan Ibrahimovic avrebbe già avviato dei contatti con Jovan Kirovski, ex manager dei Los Angeles Galaxy che è già stato a Milano e che ha seguito dalla tribuna anche ad alcune partite dei rossoneri, al quale lo svedese affiderebbe un ruolo di vertice nell’area sportiva del club di via Aldo Rossi.

Kirovski, che da calciatore è cresciuto nel settore giovanile del Manchester United e poi è stato in giro per l’Europa tra Dortmund, Sporting Lisbona, Crystal Palace e Birmingham prima di chiudere la carriera nei Galaxy, conosce bene Ibrahimovic perchè è stato lui nel 2018 a portarlo a giocare nella squadra di Los Angeles.