Gazzetta - Milan, Jovic in dubbio per il Sassuolo. In panchina potrebbe rivedersi Camarda

Luka Jovic è in forte dubbio per la gara di sabato del Milan contro il Sassuolo a San Siro: l'attaccante rossonero, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, è alle prese con una botta alla caviglia rimediata durante il match contro la Salernitana che non gli ha permesso di allenarsi ieri in gruppo. Se oggi e domani il dolore calerà, il bonsiaco potrebbe recuperare almeno per la panchina, altrimenti finirà in tribuna.

In caso di forfait, potrebbe invece rivedersi in panchina Francesco Camarda che continua ad allenarsi con la prima squadra ed è pronto a tornare tra i convocati di Stefano Pioli. Poco più di un mese, il giovane attaccante rossonero ha fatto il suo esordio in Serie A contro la Fiorentina, diventando il più giovane debuttante nella storia del massimo campionato italiano.