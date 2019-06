Gazzetta - Milan, Kessié non è incedibile

Un'eventuale cessione di Kessie non genererebbe una plusvalenza piena, ma per cifre superiori ai 30 milioni se ne può parlare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ivoriano non è considerato incedibile dal club rossonero. Ha estimatori in Premier League, ma resta da capire quale giudizio esprimerà su di lui Giampaolo. Di certo, la possibilità di far cassa piazzando bene il giocatore viene considerata interessante dalla dirigenza del Milan.