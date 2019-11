Gazzetta - Milan, l'arrivo di Ibra allontanerebbe Piatek da Milanello: resta viva l’ipotesi prestito a gennaio

L'eventuale ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic allontanerebbe Kris Piatek da Milanello: a riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante polacco potrebbe a quel punto partire a gennaio e andare in prestito da qualche parte per giocare con continuità e non svalutarsi. Il Genoa lo riprenderebbe volentieri, ma dal suo entoruage filtra che il giocatore non vuole tornare indietro.