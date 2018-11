Gazzetta - Milan, l'obiettivo del club è dimezzare la squalifica di Higuain

Ieri, il Giudice Sportivo ha reso noto che Gonzalo Higuain è stato squalificato per due giornate dopo l'espulsione per proteste rimediata contro la Juventus. Il Milan, dopo qualche ora di riflessione, ha deciso di fare ricorso: la squalifica non potrà essere annullata completamente, però il club di via Aldo Rossi punta almeno a dimezzarla. All'inizio della prossima settimana, il caso del Pipita verrà esaminato a Roma.