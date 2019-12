Il Milan necessita subito di una cura. E chi meglio di Ibrahimovic può aiutare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tutti concordano sul fatto che la squadra abbia bisogno di un rinforzo di spessore, decisivo in campo (i rossoneri sono gli unici in Serie A ad aver segnato solo 2 gol su azione con gli attaccanti) e nello spogliatoio: per questo Ibra potrà arrivare in soccorso.