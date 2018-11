Gazzetta - Milan, la gara col Betis più decisiva di quella con la Juve

La gara col Betis è decisiva - ancor più di quella con la Juve di domenica sera - per saldare la rinascita. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: perdere contro i bianconeri ci sta. Farlo con gli spagnoli, invece, sarebbe un mezzo disastro. Il Milan incerottato cerca continuità. Per il morale, per la consapevolezza di sé. Riprendere il volo in Europa nonostante l’infermeria piena, sarebbe un ulteriore segnale che i rossoneri hanno svoltato del tutto.