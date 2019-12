Gazzetta - Milan, la Juve cede Demiral solo per un’offerta irrinunciabile

Demiral occupa una delle prime posizioni sul taccuino del Milan alla voce “difensori”. I rossoneri hanno fatto un sondaggio anche per il mercato di gennaio, ma la Juve, che già non aveva concesso grandi aperture, adesso probabilmente chiuderà tutte le porte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore turco, nelle ultime due uscite, è stato pressoché impeccabile e un suo addio è difficilmente ipotizzabile. A meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile: la valutazione attuale si aggira sui 40 milioni.