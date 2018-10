Gazzetta - Milan, la posizione del club: "Gattuso non è in discussione, niente ultimatum"

Subito dopo la sconfitta di ieri contro il Betis in Europa League, il Milan si è stretto intorno a Rino Gattuso e ha fatto filtrare il pensiero della società sul tecnico rossonero: "Gattuso non è in discussione. La panchina non è assolutamente in pericolo e non ci sono ultimatum". Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega però che, nonostante queste parole, già la prossima gara contro la Sampdoria è decisiva per il futuro di Ringhio.