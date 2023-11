Gazzetta - Milan, la trattativa tra Cardinale e Ibra è entrata nel rettilineo finale: l’annuncio a breve

Manca ormai davvero pochissimo per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra lo svedese e Gerry Cardinale è infatti entrata nel rettilineo finale e a breve arriverà l'annuncio ufficiale. E' una questione di giorni, o forse di ore addirittura, perchè non è da escludere che la tanto attesa fumata bianca possa arrivare già tra oggi e domani, vale a dire prima del prossimo impegno della squadra di Stefano Pioli a Lecce.