Gazzetta - Milan, l’affare Correa non dovrebbe superare i 45 milioni

Sulle cifre dell’affare Correa non c’è ancora chiarezza. Ieri in Spagna si sono rincorse le voci: Boban a Madrid, trattativa già chiusa, giocatore già milanista. In realtà, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’operazione deve essere perfezionata. In Spagna si parla di un affare da oltre 50 milioni, dal Milan arrivano cifre decisamente più basse: 40 milioni di parte fissa per il cartellino del giocatore, più una parte variabile legata a bonus facilmente raggiungibili. Alla fine, non si dovrebbero superare i 45 milioni.