Gazzetta - Milan, le onde più pericolose arrivano da Nyon

Nella giornata di ieri, Leonardo e Maldini hanno fatto il punto della situazione con i giornalisti presenti a Milanello. La dirigenza rossonera, dunque, ha rotto il silenzio in un momento (delicato) in cui effettivamente occorreva fare un po’ di chiarezza. I due hanno affrontato svariati argomenti, dall’obiettivo Champions alla situazione della squadra, passando per Gattuso e le future strategie di mercato. Ebbene, dalle parole di Leo e Paolo è emerso un aspetto importante: le onde più pericolose - osserva La Gazzetta dello Sport - sono quelle che arrivano da Nyon, e non intorno alla barca di Gattuso.