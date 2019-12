Gazzetta - Milan, le parole di Ibra alimentano l’ottimismo

Cresce l’attesa per la decisione di Ibrahimovic. Nel frattempo, le parole dello svedese sono delle sentenze. Prima le dichiarazioni alla Gazzetta ("Milano è la mia seconda casa"), poi quelle a GQ ("Ci vediamo presto in Italia, andrò in un club che deve rinnovare la propria storia"). Gli indizi portano già ad attivare un countdown: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, infatti, corrisponde più del Milan all’identikit tracciato da Zlatan.