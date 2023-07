MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' ormai tutto fatto per l'arrivo in rossonero di Christian Pulisic: Milan e Chelsea stanno sistemando gli ultimissimi dettagli e poi il giocatore sbarcherà a Milanello per le visite mediche, che sono attese per metà settimana, e la firma sul contratto. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.